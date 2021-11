Lage spitzt sich zu: Strengere Regeln für einzelne Gemeinden?

Bozen – Die Corona-Lage hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen auch in Südtirol zugespitzt. Die Wocheninzidenz verdoppelte sich hierzulande innerhalb einer Woche und liegt nun bei rund 400. Auch in den Krankenhäusern befinden sich immer mehr Covid-Patienten zur Behandlung. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, schlägt das Coronavirus gerade bei den jüngeren Altersgruppen voll ein.

Im Moment sind die Regeln zur Bekämpfung der Pandemie noch unverändert und können auch nicht abgeändert werden, da Südtirol noch als weiße Zone eingestuft ist. Die Politik prüft aber, ob sie Verschärfungen, insbesondere für stark betroffene Gemeinden beschließen kann. Zur Diskussion stehen laut Medienberichten die 2G-Regeln oder auch ein Lockdown für Ungeimpfte – wie in Österreich.

In mehreren Gemeinden Südtirols explodieren die Neuinfektionen geradezu – etwa in Rodeneck mit einer Inzidenz über 4.000, Kastelruth oder St. Pankraz.