Lana: Arbeiter von herabstürzenden Kartonen gestreift

Lana – In der Industriezone in Lana hat sich am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein 60-jähriger Arbeiter aus Lana von einer Palette aus Kartonen gestreift worden, die aus einer Höhe von zehn Metern herab gestürzt ist.

Dabei wurde er mittelschwer Verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde er ins Krankenhaus nach Meran eingeliefert.

Im Einsatz standen auch der Notarzt und die Carabinieri.