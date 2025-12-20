Aktuelle Seite: Home > Chronik > Landesregierung beschließt Gemeindeentwicklungsprogramm für Schnals
Schwerpunkte: Mobilität, Erreichbarkeit, Ensembleschutz

Landesregierung beschließt Gemeindeentwicklungsprogramm für Schnals

Samstag, 20. Dezember 2025 | 10:30 Uhr
Schnals
Manuela Tessaro
Schriftgröße

Von: fra

Schnals – Die Landesregierung hat am 19. Dezember das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL) der Gemeinde Schnals genehmigt. Damit erhält die Gemeinde Planungssicherheit für die kommenden zehn Jahre. Schnals ist die zehnte Südtiroler Gemeinde, die ein solches Programm auf Vorschlag von Landesrat Peter Brunner genehmigt bekommen hat.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Naturns, Partschins und Plaus erarbeitet, um Themen wie Raumordnung, Mobilität, Landschaft und Erreichbarkeit über Gemeindegrenzen hinweg besser abzustimmen. Ein Schwerpunkt liegt auf Mobilität und Erreichbarkeit, einschließlich der Förderung von Verdichtung, Nutzungsmischung und einer besseren Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Vorgesehen sind zudem Mobilitätszentren.

Parallel zum Gemeindeentwicklungsprogramm wurde für Schnals ein Ensembleschutzkatalog erstellt, der besonders sensible Ortsbilder schützt und die kulturelle Identität sowie die landschaftliche Qualität langfristig sichert.

Südtirolweit haben derzeit rund 30 Gemeinden das Genehmigungsverfahren für ein Gemeindeentwicklungsprogramm eingeleitet. Bereits genehmigt sind neben Schnals die Gemeinden Ratschings, Bruneck, Taufers im Münstertal, Truden, Montan, Plaus, Naturns, Partschins und Aldein.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Kommentare
94
Über 50 Prozent: Preisexplosion auf Dolomitenhütte
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
51
Freispruch trotz 2,15 Promille
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
Kommentare
48
„Die Deppen zahlen, die Schlaumeier freuen sich“
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
40
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Kommentare
37
Deutscher Manager fordert Todesboot vom Gardasee zurück
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 