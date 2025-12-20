Landesregierung beschließt Gemeindeentwicklungsprogramm für Schnals

Von: fra

Schnals – Die Landesregierung hat am 19. Dezember das Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft (GProRL) der Gemeinde Schnals genehmigt. Damit erhält die Gemeinde Planungssicherheit für die kommenden zehn Jahre. Schnals ist die zehnte Südtiroler Gemeinde, die ein solches Programm auf Vorschlag von Landesrat Peter Brunner genehmigt bekommen hat.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Naturns, Partschins und Plaus erarbeitet, um Themen wie Raumordnung, Mobilität, Landschaft und Erreichbarkeit über Gemeindegrenzen hinweg besser abzustimmen. Ein Schwerpunkt liegt auf Mobilität und Erreichbarkeit, einschließlich der Förderung von Verdichtung, Nutzungsmischung und einer besseren Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Vorgesehen sind zudem Mobilitätszentren.

Parallel zum Gemeindeentwicklungsprogramm wurde für Schnals ein Ensembleschutzkatalog erstellt, der besonders sensible Ortsbilder schützt und die kulturelle Identität sowie die landschaftliche Qualität langfristig sichert.

Südtirolweit haben derzeit rund 30 Gemeinden das Genehmigungsverfahren für ein Gemeindeentwicklungsprogramm eingeleitet. Bereits genehmigt sind neben Schnals die Gemeinden Ratschings, Bruneck, Taufers im Münstertal, Truden, Montan, Plaus, Naturns, Partschins und Aldein.