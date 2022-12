Landestafel dankt für großzügige Lebensmittelspenden

Der Banco Alimentare Trentino Alto Adige – Landestafel dankt in einer Aussendung für die Lebensmittelspenden. “Der Dank geht in erster Linie an die Bevölkerung von Trentino-Südtirol für die überwältigende Großzügigkeit. Dank gebührt auch den vielen Vereinigungen, Betrieben, Institutionen, Familien und Einzelpersonen, die einmal mehr diese außerordentliche Geste der Menschlichkeit und Nächstenliebe möglich gemacht haben: besonders danken wir dem Italienischen Heer, der Provinz Bozen, der Tageszeitung Alto Adige, RAI und RAS Südtirol, den Alpinigruppen und der Nuvola di Trento, dem Italienischen Roten Kreuz, den Vereinen Volontarius und Bröseljäger, der Caritativa San Vincenzo und der Vinzenzgemeinschaft, Trentino Solidale, Africa Mission, der Caritativa Santo Stefano, der ALMAC, der Vereinigung Papa Giovanni XXIII, der UNITALSI, der CARITAS, dem LIONS Club, dem ROTARY Club, dem AIDO, den Pfarrgemeinden und den großartigen zahlreichen Freiwilligen. Danke auch den Schülern und Studenten, der Italienischen Post, Amazon, Fercam, Gasser Logistics, Klaus Ebnicher und der Enterprise von Bozen und SOVECAR von Rovereto”, heißt es in der Aussendung.

Dank all dieser großartigen Mitwirkenden und Vereinigungen habe der Banco Alimentare Trentino Alto Adige – Landestafel über 240 Tonnen Lebensmittel gesammelt, die in den nächsten Monaten an 131 gemeinnützige Organisationen in der Region verteilt werden, die ihrerseits über 20.000 bedürftige Menschen unterstützen.

Duilio Porro, Präsident des Banco Alimentare Trentino Alto Adige – Landestafel, verweist auf die Worte von Giovanni Bruno, dem Präsidenten der Stiftung Banco Alimentare: „Wir alle konnten wieder erleben, überrascht und dankbar, mit wieviel Enthusiasmus und Hingabe zahlreiche Freiwillige sich in gleicher Weise ob alt oder jung, bei der Sammelaktion beteiligt haben. Und wir waren Zeugen einer enormen Großzügigkeit der Bürger, die angesichts der schwierigen Zeiten vielleicht noch größer war als in den vergangenen Jahren. Viele von ihnen haben beinahe mit Tränen in den Augen ihre Spende abgegeben und sich entschuldigt, dass sie nicht mehr geben konnten. Der große Erfolg des nationalen Tages der Lebensmittelsammlung wird uns lange in Erinnerung bleiben.“