Latschenbrennerei in Issing komplett abgebrannt

Issing – In Issing im Pustertal ist am Montag gegen 20.00 Uhr ein Gebäude in Brand geraten. Es handelt sich um die Latschenölbrennerei des Betriebs “Bergila”.

Um 20.04 Uhr ging der Alarm ein. Daraufhin machten sich zahlreiche Feuerwehrleute der Umgebung auf zum Einsatzort in der Weiherstraße.

Als die Wehrleute eintrafen, schlugen bereits hohe Flammen aus dem Gebäude und eine weißgraue Rauchsäule stieg auf.

Die Löscharbeiten waren am Abend noch im Gange. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Nebengebäude und den Wald verhindern.

Die 100 Jahre alte Brennerei mitten im Wald zwischen dem Issinger Weiher und Kiens ist allerdings bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

#EINSATZINFO: FF Issing – 21.08.23 – 20:04 – Gebäudebrand in der Weiherstraße. Zahlreiche Feuerwehrleute der Umgebung sind mit den Löscharbeiten beschäftigt und versuchen die Situation rasch unter Kontrolle zu bekommen 🎥 Privat pic.twitter.com/5kKsYha4ub — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) August 21, 2023