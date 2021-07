Lautstarke Siegesfeiern in Bozen – VIDEO

Bozen – Im EM-Finale im Wembley-Stadion in London haben die Azzurri am Sonntagabend die Engländer im Elfmeterschießen mit 3:2 bezwungen. Es war bis zuletzt eine Zitterpartie. Umso größer war die Freude bei den Tifosi nach dem Sieg. In Bozen gingen Tausende Fans auf die Straße. Mit Hupkonzerten, Autokorsos, Böllern und Trikoloe-Fahnen wurde gefeiert.

Zu Ausschreitungen ist es dabei nicht gekommen. Die Notrufzentrale hat keine Verletzten gemeldet, allerdings mussten einige Betrunkene versorgt werden.

Auch in Meran, Leifers, Brixen und Bruneck fuhren Fans nach dem EM-Sieg hupend durch die Straßen und feierten den EM-Titel.

Erst zum zweiten Mal nach 1976 ist ein EM-Finale im Elfmeterschießen entschieden worden. Für Italien ist es der zweite EM-Titel nach 1968.