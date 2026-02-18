Lawinenabgänge in Tirol fordern zwei Tote

Von: apa

Bei zwei Lawinenabgängen Mittwochvormittag in Tirol sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. In Fiss im Bezirk Landeck ging ein Schneebrett auf eine gesperrte Skiroute ab. Ein 71-jähriger Urlauber wurde dabei verschüttet und tödlich verletzt. Im Navistal kam wiederum ein 44-jähriger deutscher Tourengeher ums Leben. Und in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wurde ein junger Mann verschüttet und lebensgefährlich verletzt.

Das Schneebrett in Fiss war im Bereich der sogenannten Adlerroute abgegangen. Drei Wintersportler wurden dabei erfasst, zwei davon verschüttet. Betroffen war neben dem 71-jährigen Urlaubsgast auch zwei Urlauber im Alter von 41 und 34 Jahren. Beide wurden verletzt und in die Innsbrucker Klinik bzw. zu einem lokalen Arzt gebracht. Der 71-Jährige hatte als einziger der drei Alpinisten kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. Der nähere Hergang des Lawinenunfalls sowie die genauen Identitäten der Wintersportler waren zunächst nicht bekannt. Weitere Personen wurden nicht verschüttet, die Suchaktion konnte beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.

Tourengeher starb, Reanimation erfolglos

Beim dem tödlichen Unfall im Navistal hatten zwei Tourengeher auf den Geier in 2.857 Meter Seehöhe gehen wollen, drehten dann aber um, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei der Abfahrt im flacheren Gelände löste sich dann plötzlich bei einer Querung ein Schneebrett. Beide Skitourengeher wurden von den Schneemassen mitgerissen. Der 44-Jährige wurde komplett verschüttet, der andere teilverschüttet. Letzterer konnte sich selbst ausgraben und anschließend auch seinen Kollegen befreien. Er setzte die Rettungskette in Gang und begann mit der Reanimation, die der Notarzt eines Rettungshubschraubers fortsetzte. Doch der 44-Jährige verstarb schließlich noch an Ort und Stelle.

In Kirchberg war das Schneebrett im freien Skiraum, außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen abgegangen – und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn “Brunn” im Bereich Pengelstein. Ein Wintersportler, laut ORF Tirol ein 21-Jähriger, wurde von Einsatzkräften aus den Schneemassen befreit und dann reanimiert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen und auf der Intensivstation behandelt. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber.

Mehr als 30 Lawinenabgänge, weiter kritische Situation

Drei Schneebretter gingen unterdessen auch im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal ab. Dabei wurde aber niemand erfasst und verschüttet, der Sucheinsatz konnte beendet werden.

Laut Leitstelle wurden bis zum frühen Nachmittag im Bundesland mehr als 30 Lawinenabgänge gemeldet. Betroffen waren vor allem die Bezirke Landeck, Schwaz und Kitzbühel. In 14 Fällen standen Notarzthubschrauber im Einsatz. In vielen Fällen konnten nach Angaben der Polizei zum Glück letztlich keine Verschütteten festgestellt werden.

In Nordtirol herrschte am Mittwoch vor allem in höheren Lagen im Westen des Landes teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Bereits am Dienstag hatte die Warnstufe für die Lechtaler und Allgäuer Alpen Ost, die Verwallgruppe, das Silvrettagebirge Ost, das Mieminger Gebirge und das westlichen Karwendelgebirge gegolten. Zudem waren die Ammergauer Alpen Süd, Grieskogelgruppe, Samnaungruppe, Kaunergrat, Kühtai-Geigenkamm, Sellrain-Alpeiner Berge, Glockturmgruppe, Weißkugelgruppe, Gurgler Gruppe sowie die Stubaier Alpen Mitte betroffen. Aber auch im restlichen Bundesland blieb die Situation mit Warnstufe 3, also erheblicher Gefahr, kritisch. Ausgeprägte Schwachschichten im Altschnee könnten leicht ausgelöst werden. Gefahrenstellen seien häufig und schwer zu erkennen, hatte der Lawinenwarndienst ausdrücklich gewarnt.