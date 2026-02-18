Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Zunächst Sorge vor Wolf: Husky stürmt Olympia-Strecke – VIDEO
Kurioser Zwischenfall

Zunächst Sorge vor Wolf: Husky stürmt Olympia-Strecke – VIDEO

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 12:13 Uhr
Hund Olympia Wolf Loipe
FIS Cross-Country Skiing
Schriftgröße

Von: luk

Tesero – Kurioser Zwischenfall bei den Winterspielen von Milano Cortina 2026: Auf der Langlaufstrecke von Tesero im Fleimstal ist während der Qualifikation des Frauen-Sprintbewerbs plötzlich ein Hund auf die Loipe gelaufen.

Wie die Organisatoren mitteilten, „sprintete“ ein Husky auf den letzten Metern der Zielgeraden mit – sehr zur Überraschung von Athletinnen, Betreuern und Offiziellen.

“Das war bisher das Kurioseste, was passiert ist”, sagte Giovanni Plano, 54-jähriger Verantwortlicher für die olympischen Wettbewerbe im Trentino. Normalerweise verfolge er die Rennen aus dem Juryraum, um im Ernstfall rasch medizinische Maßnahmen koordinieren zu können. “Die erste Meldung lautete, dass sich ein Wolf auf der Strecke befindet. Da sind wir alle zusammengezuckt”, schilderte Plano.

Die Entwarnung folgte jedoch schnell: Bei dem vermeintlichen Wolf handelte es sich um einen Husky, der einem Anwohner beim Spaziergang entlaufen war. “Wir konnten das Tier rasch sichern, und kurze Zeit später kam der Besitzer, um ihn abzuholen”, so der Eventmanager weiter.

Verletzt wurde niemand, der Wettkampf konnte ohne größere Verzögerung fortgesetzt werden. Der Ski-Weltverband FIS griff die Szene umgehend in den sozialen Medien auf.

Tiere auf Sportanlagen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. So kam es etwa bei der zwölften Etappe der Tour de France zu einem Sturz, nachdem ein Hund die Straße überquert hatte. Auch beim Giro d’Italia 2023 brachte ein freilaufendes Tier den späteren Gesamtsieger Remco Evenepoel zu Fall.

In Tesero blieb der tierische Zwischenfall dagegen eine harmlose Anekdote und wohl eine der ungewöhnlichsten Geschichten dieser Winterspiele.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
96
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
44
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Kommentare
29
Norditalien versinkt unter plötzlicher Winterrückkehr
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
26
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Kommentare
24
Als Frau verkleidet und verprügelt: Verdächtige identifiziert
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 