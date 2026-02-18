Zunächst Sorge vor Wolf: Husky stürmt Olympia-Strecke – VIDEO

Von: luk

Tesero – Kurioser Zwischenfall bei den Winterspielen von Milano Cortina 2026: Auf der Langlaufstrecke von Tesero im Fleimstal ist während der Qualifikation des Frauen-Sprintbewerbs plötzlich ein Hund auf die Loipe gelaufen.

Wie die Organisatoren mitteilten, „sprintete“ ein Husky auf den letzten Metern der Zielgeraden mit – sehr zur Überraschung von Athletinnen, Betreuern und Offiziellen.

“Das war bisher das Kurioseste, was passiert ist”, sagte Giovanni Plano, 54-jähriger Verantwortlicher für die olympischen Wettbewerbe im Trentino. Normalerweise verfolge er die Rennen aus dem Juryraum, um im Ernstfall rasch medizinische Maßnahmen koordinieren zu können. “Die erste Meldung lautete, dass sich ein Wolf auf der Strecke befindet. Da sind wir alle zusammengezuckt”, schilderte Plano.

Die Entwarnung folgte jedoch schnell: Bei dem vermeintlichen Wolf handelte es sich um einen Husky, der einem Anwohner beim Spaziergang entlaufen war. “Wir konnten das Tier rasch sichern, und kurze Zeit später kam der Besitzer, um ihn abzuholen”, so der Eventmanager weiter.

Verletzt wurde niemand, der Wettkampf konnte ohne größere Verzögerung fortgesetzt werden. Der Ski-Weltverband FIS griff die Szene umgehend in den sozialen Medien auf.

Tiere auf Sportanlagen sorgen immer wieder für Schlagzeilen. So kam es etwa bei der zwölften Etappe der Tour de France zu einem Sturz, nachdem ein Hund die Straße überquert hatte. Auch beim Giro d’Italia 2023 brachte ein freilaufendes Tier den späteren Gesamtsieger Remco Evenepoel zu Fall.

In Tesero blieb der tierische Zwischenfall dagegen eine harmlose Anekdote und wohl eine der ungewöhnlichsten Geschichten dieser Winterspiele.