Italien: Ford Ranger fast vom Schnee verschluckt

Aostatal – Ein eindrucksvolles Winterbild aus Valgrisenche – ein kleiner Ort in einem hochgelegenen Seitental des Aostatals – sorgt für Aufsehen: Ein Ford Ranger stand vollständig von rund einem Meter Neuschnee bedeckt.

Das kräftige Schneefallereignis in der Region in den vergangenen Tagen hat die Landschaft in eine spektakuläre Winterkulisse verwandelt. Straßenränder, Dächer und Fahrzeuge sind gleichermaßen tief verschneit, wie auch dieses Bild aus dem Wintersportort Breuil-Cervinia zeigt.

Viele Einheimische und Besucher halten den Moment mit Fotos und Videos fest. In sozialen Medien ist die Begeisterung groß: “Ein unglaubliche Szene”, schwärmen Nutzer über den vielen Schnee.

Während die Schneefans das Naturschauspiel genießen, erinnern die Behörden daran, auf Lawinenhinweise und Straßensperren zu achten – denn die Schneemassen bringen nicht nur Fotomotive, sondern auch Risiken mit sich.

Völlig begründet: Im Netz kursieren derzeit zahlreiche Clips und Bilder mit Lawinenabgängen. Im Susatal – nicht weit entfernt vom Aostatal – nur etwas südöstlicher im Alpenbogen ist am Dienstagnachmittag dieses beeindruckende Foto einer Lawine aufgenommen worden.