Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lawinenabgang in Tirol fordert tote Person
Der Lawinenabgang in Ischgl forderte eine tote Person

Lawinenabgang in Tirol fordert tote Person

Freitag, 16. Januar 2026 | 12:39 Uhr
Der Lawinenabgang in Ischgl forderte eine tote Person
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Ein Lawinenabgang im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat eine tote Person gefordert. Diese wurde Freitagvormittag im Zuge einer Suchaktion im freien Skiraum abseits der gesicherten Piste von Rettungskräften tot aus den Schneemassen geborgen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Neuesten Erkenntnissen zufolge dürfte das Schneebrett indes bereits am Donnerstag abgegangen sein.

Freitagfrüh war es dann zu einer Vermisstenmeldung bei der Polizei Kappl gekommen, hieß es. Am Vormittag wurde das Schneebrett schließlich von der Pistenrettung Silvretta bemerkt. Was folgte, war eine großangelegte Suchaktion unter Beteiligung der Alpinpolizei, mehrerer Bergrettungen und einer Hundestaffel. Dann wurde ein aus den Schneemassen ragender Skistock gefunden. Dies führte letztlich zu Ortung und Bergung der toten Person, deren genaue Identität vorerst nicht bekanntgegeben wurde. Auch wie es genau zu dem Lawinenabgang kam, war vorerst unklar. Zudem gab es noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass es sich bei der toten Person tatsächlich um den gesuchten Wintersportler handelte, verlautete es von der Exekutive.

Der Lawinenabgang ereignete sich im Bereich der Pardatschgratbahn. Ursprünglich hatte es auch die Information gegeben, dass das Schneebrett direkt bis auf die Skipiste abging. Dies bewahrheitete sich jedoch nicht. Der Lawinenkegel lag “deutlich abseits” der Piste, betonte man bei der Silvrettaseilbahn AG gegenüber der APA.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
78
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Kommentare
29
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Kommentare
29
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Kommentare
28
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 