Lawinenalarm am Latemar

Drei Skitourengeher in Not - Einsatz mit Hubschrauber

Von: luk

Moena/Karerpass – Am Latemar hat sich am Donnerstagmittag eine Lawine gelöst und einen Skitourengeher teilweise erfasst. Glücklicherweise blieb er unverletzt und konnte gemeinsam mit seinen beiden Begleitern gegen 12.20 Uhr Alarm schlagen. Der Lawinenabgang ereignete sich am Nordhang der Erzlahnspitze auf rund 2.500 Metern Höhe, in der Nähe der Rotlahnscharte.

Die Notrufzentrale schickte umgehend einen Rettungshubschrauber mit einer Lawinenhundestaffel des Bergrettungsdienstes Trentino, um auszuschließen, dass weitere Personen verschüttet wurden. Zusätzlich stand in Pozza di Fassa eine weitere Suchhundeeinheit der Polizei bereit.

Mit Hilfe von Lawinenverschüttetensuchgeräten (LVS), Sonden, einem Recco-System und den Spürhunden konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Es befanden sich keine weiteren Personen unter den Schneemassen. Die Such- und Sicherungsmaßnahmen wurden gegen 13.30 Uhr abgeschlossen.