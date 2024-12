Lawinenretter unter den Carabinieri bilden sich fort

Kurs in Wolkenstein

Von: mk

Wolkenstein – Der Fortbildungskurs für Skitourenführer der Carabinieri, die für den Einsatz außerhalb der Pisten ausgebildet sind, ist am 13. Dezember 2024 im Zentrum für alpine Ausbildung der Carabinieri in Wolkenstein in Gröden zu Ende gegangen.

Der Kurs fand vom 9. bis 13. Dezember 2024 statt. Konkret ging es um den Einsatz in lawinengefährdeten Gebieten.

Elf Teilnehmer aus Venetien, dem Friaul, Ligurien, der Toskana, der Emilia-Romagna und aus den Abruzzen brachten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Lawinenkunde, Bergrettung und Skitechnik auf den neuesten Stand.

Die Ausbildung umfasste sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil. Darüber hinaus wurde ein praktisches Training zur Abfahrt auf präparierten Pisten durchgeführt.

Der Kurs wurde von Hauptmann Giancarlo Caprini organisiert und geleitet. Er ist Kommandant der Außenstelle des Zentrums für alpine Ausbildung der Carabinieri und er stellte die logistische Unterstützung sicher und sorgte für den Einsatz hochqualifizierter Mitarbeiter in den Bereichen Skitouren und Bergrettung.