Lazagsteig: Hang wurde definitiv stabilisiert

Meran – Kürzlich hat die Baufirma Geobau GmbH aus Bozen im Auftrag der Stadtgemeinde Meran die endgültigen Sicherungsarbeiten an dem 2018 von einer Hangrutschung betroffenen Abschnitt des Lazagsteiges abgeschlossen.

Der Lazagsteig und der gleich darunter verlaufende Radweg Meran-Passeier sind seit gestern wieder uneingeschränkt geöffnet.

Nach heftigen Regenfällen hatten sich am 30. Oktober 2018 aus dem Hang oberhalb des Fahrradweges in der Lazag Steine, Blöcke und Teile einer Mauer sowie ein Baum gelöst. Rund drei Kubikmeter Material waren dabei zum Großteil im darunter liegenden Steinschlagschutzzaun zum Stillstand gekommen. Nur ein Stein mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser erreichte den Radweg.

Weil zugleich aber auch ein etwa 15 Meter langer Abschnitt des oberhalb des Radweges verlaufenden Lazagsteiges Längsrisse und Setzungen aufwies, wurde nach Abschluss der Dringlichkeitsmaßnahmen Ingenieur Philipp Gamper mit der Ausarbeitung eines Projektes zur Hangprofilierung sowie zur Sicherung des betroffenen Abschnittes beauftragt.

“Die provisorischen Sicherungsnahmen wurden am 4. April 2019 abgeschlossen, sodass der Lazagsteig und der Radweg am darauf folgenden Tag wieder frei begeh- bzw. befahrbar waren. Nun wurden die Arbeiten zur definitiven Hangstabilisierung abgeschlossen. Diese waren am 3. Februar in Angriff genommen worden, mussten aber wegen der Coronakrise unterbrochen werden”, erklärte Gemeindegeologe Nikolaus Mittermair.

Die Gesamtkosten des Eingriffs belaufen sich auf 144.000 Euro.