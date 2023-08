Lebensmittel im Wert von 400 Euro gestohlen

Bozen – Die Polizei hat kurz vor dem Hochunserfrauentag im Stadtviertel „Don Bosco“ in Bozen vier Ladendiebe festgenommen. Vier italienische Staatsbürger wollten in der Filiale einer Supermarktkette Lebensmittel im Wert von 400 Euro mitgehen lassen, ohne dafür zu bezahlen.

Der Vorfall hat sich am 13. August ereignet. Offenbar hatten die vier vor, es sich am Feiertag kulinarisch richtig gutgehen zu lassen. Anstatt allerdings an der Kasse zu bezahlen, flüchteten sie mit den Waren in einen Pkw, an dessen Steuer ein Komplize saß. Drei der mutmaßlichen Diebe waren den Angestellten wegen ähnlicher Vorfälle bereits bekannt.

Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Ein Streifenwagen der Polizei stellte sich den mutmaßlichen Ladendieben in den Weg, die Beamten sicherten die Beute. Die Beteiligten wurden in den Hausarrest überstellt. Ein Urteil wird demnächst im Rahmen eines Schnellverfahrens gefällt.

In Gries hat die Polizei hingegen am 15. August am Abend zwei betrunkene Migranten wegen Ruhestörung aufgegriffen und angezeigt. Als die beiden die Quästur verließen, hatten sie offenbar aber immer noch nicht genug. Anstatt sich auf den Heimweg zu machen, wollten sie ein geparktes Motorrad stehlen.

Glücklicherweise hatten die Beamten die beiden nicht wirklich aus dem Auge gelassen, sodass das Schlimmste verhindert werden konnte. Die beiden wurden dabei überrascht, wie sie erfolglos versuchten, den Motor anzulassen. Als sie die herannahenden Polizisten erblickten, gingen die Trunkenbolde jedoch auf sie los und wurden handgreiflich. Deshalb klickten die Handschellen. Die jungen Männer wurden in den Hausarrest überstellt.

Am Hochunserfrauentag hat die Polizei außerdem am Abend eine junge Boznerin auf einem teuren E-Bike aufgehalten. Die Frau ist aufgrund von Vermögensdelikten bereits vorbestraft.

Als die Beamten wissen wollten, woher das E-Bike stammt, flüchtete sich die Frau zunächst in Ausreden, die wenig glaubwürdig klangen. So behauptete sie, ein Bekannter habe ihr das Fahrrad geschenkt.

Nach einer kurzen Überprüfung der Fahrgestellnummer stellte sich allerdings heraus, dass das E-Bike als gestohlen gemeldet worden war.

Die Polizei hat den rechtmäßigen Besitzer kontaktiert. Dieser konnte das Formular der erstatteten Anzeige vorlegen und das Fahrrad genau beschreiben. Das E-Bike wurde ihm prompt zurückgegeben.