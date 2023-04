Leiche am Möltner Joch: Staatsanwaltschaft bestätigt natürlichen Tod

Bozen/Mölten – Die Frau, die am Sonntagnachmittag am Möltner Joch tot unter einem Baum aufgefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben.

Das bestätigt die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen am Dienstagvormittag. Demnach liege kein Straftatbestand vor. “Es handelt sich um einen

natürlichen Tod. An der Leiche seien keine Anzeichen festgestellt worden, die die Hypothese eines gewaltsamen Handelns durch sich selbst oder Dritte stützen konnten”, so die Staatsanwaltschaft.

Bereits nach einer ersten Inspektion der Leiche am Montag war von einem natürlichen Tod die Rede.