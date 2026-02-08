Aktuelle Seite: Home > Chronik > Leichte Entspannung nach Regenpause in Portugal und Spanien
Neue Niederschläge ab Sonntagabend

Leichte Entspannung nach Regenpause in Portugal und Spanien

Sonntag, 08. Februar 2026 | 12:19 Uhr
Neue Niederschläge ab Sonntagabend
APA/APA/AFP/JORGE GUERRERO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Portugal und Spanien hat sich die Lage nach einer Serie ungewöhnlich häufiger Unwetter leicht entspannt. “Atempause vom Regen”, titelte die Regionalzeitung “Diario de Sevilla”. Doch obwohl es am Sonntag überwiegend trocken bleiben sollte und sich die Sonne zeigte, standen in beiden Urlaubsländern nach dem Durchzug des Sturmtiefs “Marta” am Samstag weiter ganze Landstriche unter Wasser.

Weil übervolle Stauseen kontrolliert Wasser ablassen mussten, führten viele Flüsse weiter Hochwasser, Tausende Evakuierte waren in Notunterkünften untergebracht und das Risiko von Erdrutschen blieb hoch, wie die staatlichen TV-Sender beider Länder, RTVE und RTP berichteten. Und ab Sonntagabend sagten die Wetterdienste beider Länder neue Niederschläge vorher, jedoch voraussichtlich weniger heftig als an den Tagen zuvor.

Verletzte auch bei Aufräumarbeiten

“Marta” war bereits das siebente Sturmtief seit Jahresbeginn und hatte Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten Portugals und Andalusien im Süden Spaniens ausgelöst. Am Mittwoch und Donnerstag war die Region von dem Sturm “Leonardo” heimgesucht worden. In Spanien kam dabei eine Frau in einem Fluss in der Region Málaga ums Leben. In Portugal gab es seit vergangener Woche insgesamt 13 Tote durch eine ganze Reihe von Stürmen und Hunderte Verletzte bei Aufräumarbeiten.

In Portugal und Spanien wurde das Militär zur Unterstützung der zivilen Katastrophenschutzkräfte hinzugezogen. Insgesamt wurden die Schäden an der Infrastruktur und der Landwirtschaft in beiden Ländern zusammen auf mehr als sieben Milliarden Euro geschätzt. Etwas Gutes hat der viele Regen jedoch auch. Im kommenden Sommer dürfte es trotz großer Hitze und Trockenheit wegen der vollen Stauseen nicht zu dem sonst üblichen Wassermangel kommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
46
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
44
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Kommentare
28
Erste Südtiroler Olympia-Medaille
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 