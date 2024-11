Leifers: Eskalation bei Verkehrskontrolle

Von: luk

Leifers – Im Rahmen verstärkter Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Straftaten im Unterland und im Überetsch haben die Carabinieri von Neumarkt die nächtlichen Kontrollen intensiviert. Diese Sicherheitsmaßnahmen sollen bis Jahresende fortgesetzt werden, um Kriminalität wie Diebstähle effektiv vorzubeugen.

In der vergangenen Nacht eskalierte eine solche Kontrolle in Leifers: Ein grauer VW Golf mit drei Insassen hat in der St.-Jakob-Straße das Anhaltezeichen der Exekutivbeamten missachtet und ist geflüchtet. Die Carabinieri nahmen die Verfolgung auf, bis sie das Fahrzeug im Toalerweg vorfanden – es war von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Die Insassen hatten das Fahrzeug verlassen und waren geflohen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Wagen einem Bürger aus Leifers gehört, der bereits wegen Diebstahls vorbestraft ist. Die Polizei untersucht derzeit, wer die Insassen waren und warum sie die Flucht ergriffen haben. Es drohen Anzeigen wegen Missachtung von Polizeianweisungen, Kontrollverlust des Fahrzeugs sowie Fahrerflucht mit Sachschäden.

Die Carabinieri appellieren an die Bevölkerung, verdächtige Situationen weiterhin über die Notrufnummer 112 zu melden, um eine schnelle Reaktion der Einsatzkräfte zu gewährleisten.