Leifers: Junge Frauen in Bar angegriffen – niemand hat geholfen

Leifers – In Leifers im Südtiroler Unterland soll es am Montagabend gegen 23.00 Uhr in der Bar “Felice” zu einem bedenklichen Vorfall gekommen sein. Laut Tageszeitung Alto Adige wurden drei junge Frauen, die sich im Lokal aufgehalten haben von einem jungen Leiferer zunächst übelst beschimpft und dann mit einem Bierglas und Tischen beworfen.

Zwei der jungen Frauen wurden dabei verletzt und mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ihnen wurde in der Notfallaufnahme des Bozner Krankenhauses eine Heilungsdauer von zehn bis 15 Tagen bescheinigt. Der Schock über die Ereignisse dürfte bei den Opfern aber wohl noch länger präsent bleiben.

Der Vorfall machte über die sozialen Netzwerke schnell die Runde. Die jungen Frauen gaben an, den Mann nicht zu kennen. Er soll ihnen vorgehalten haben, dass sie zu dieser Zeit in einer Bar nichts zu suchen hätten. Die alarmierten Ordnungshüter trafen ein, als der Mann bereits verschwunden war. Die jungen Frauen erstatteten Anzeige.

Was die Leiferer Gemeinde aber besonders umtreibt, ist die Tatsache, dass weder der chinesische Barbetreiber noch die anderen Gäste eingeschritten seien, um den jungen Frauen zu helfen.