Leifers: Supermarktpersonal mit scharfem Messer bedroht

Leifers – In einem Supermarkt in Leifers war am späten Mittwochvormittag die Aufregung groß: Ein Mann (29) nigerianischer Herkunft, hat die Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Messer bedroht. Schließlich konnte er von den Carabinieri festgenommen werden. Nun sitzt er im Bozner Gefängnis ein.

Der Mann war den Mitarbeitern des Supermarktes bereits flüchtig bekannt. Er galt bis dahin als sehr sittsam. Als er am Mittwochvormittag seinen Einkauf auf das Warenband legte, erklärte er der Kassiererin, dass er nicht genügend Bargeld bei sich habe, um die Rechnung zu begleichen. Zugleich schob er die Trennscheibe weg und bedrohte die Anwesenden.

Zunächst konnte der 29-Jährige aus dem Geschäft geleitet werden. Doch kurz darauf kam er mit einem Messer, das er im Rucksack hatte, wieder herein und bedrohte die Mitarbeiter mit der scharfen Klinge.

Die herbeigerufenen Carabinieri versuchten den Nigerianer zu beruhigen, obwohl er auch sie mit dem Messer bedrohte. Als weitere Verstärkung eintraf und er sich mit einem möglichen Einsatz eines Tasers konfrontiert sah, gab der junge Mann auf und ließ sich festnehmen.

Ihm werden nun Widerstand gegen die Staatsgewalt, Bedrohung sowie Waffenbesitz vorgeworfen. Nach seiner Verhaftung wurde er ins Bozner Gefängnis überstellt.