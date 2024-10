Lieferwagen im Unterland in Flammen

Von: mk

Tramin – In Tramin ist in der Nähe des Supermarktes M-Preis am Donnerstag ein Lieferwagen in Brand geraten. Eine Firma war gerade dabei Glasfaserkabel zu verlegen. Während der Arbeiten fing das Fahrzeug Feuer.

Als die Feuerwehr Tramin am Einsatzort eintraf, brannte das Fahrzeug lichterloh. Die Flammen schlugen auch auf eine naheliegende Pflanzenhecke über und es bestand die Gefahr, dass ein hölzernes Gartenhaus und weitere Fahrzeuge in Brand geraten.

Daraufhin wurde die Alarmstufe von “1” auf “2” erhöht, sodass auch die Feuerwehren von Rungg, Söll und Neumarkt alarmiert wurden. Noch ehe die Feuerwehren eintrafen, konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden, sodass deren Einsatz nicht mehr notwendig war.

Die Rauchsäule, welche beim Brand entstand, war weitum sichtbar.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.