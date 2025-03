Lieferwagenfahrer drohte mit Anschlag auf ORF-Zentrum

Von: apa

Großeinsatz beim ORF-Zentrum am Küniglberg in Wien-Hietzing: Der Fahrer eines Klein-Lkw hatte am Dienstag gegen 5.00 Uhr die Zufahrt blockiert und den einschreitenden Beamten gesagt, im Laderaum befinde sich eine Bombe. Er wurde daraufhin sofort festgenommen und der Bereich großräumig gesperrt, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Im Laufe des Morgens wurde der Lastwagen durchsucht, Haßlinger zufolge wurde kein Sprengkörper in dem Fahrzeug gefunden.

Der Einsatz in enger Abstimmung mit dem Sicherheitsteam des ORF war kurz vor 9.00 Uhr nach wie vor am Laufen. Laut dem Polizeisprecher wurde auch die nähere Umgebung des Einsatzortes überprüft.

ORF-Zentrum selbst wurde nicht gesperrt

Das ORF-Zentrum selbst wurde nicht gesperrt, Teilbereiche des Gebäudekomplexes jedoch geräumt. Der Entschärfungsdienst des Innenministeriums war an Ort und Stelle im Einsatz, ebenso die Diensthundeeinheit.

Parallel zum Einsatz vor dem ORF-Zentrum wurde der Lenker überprüft, auch vom Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Zu seiner Person konnte Haßlinger noch keine näheren Auskünfte erteilen. Er hatte den Klein-Lkw noch vor der Einfahrt zum Zentrum leicht quer abgestellt. Auf der Seitenwand des Aufbaus waren wirre Parolen wie “KULLMANN WISSEN WILTON KLIMAWANDELade” zu lesen. Wilton Kullmann hat unter anderem in den 1990er- und 2000er-Jahren Bücher geschrieben, in denen er sich mit Erd- und Gestirnstrahlen bzw. deren Wirkung beschäftigte.