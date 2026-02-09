Lions Clubs engagieren sich aktiv für Demenzkranke und ihre Angehörigen

Von: mk

Bozen – Zuspruch aus der Bevölkerung zu erhalten, tut einfach gut. Das betont der Präsident des Vereins Alzheimer Südtirol ASAA, Ulrich Seitz, im Rahmen einer besonderen Spendenübergabe durch den Lions-Club Bozen Rosengarten und den Lions Club Bozen Host.

Die Ausrichtung der sozialen Projekte der Lions ist sehr auf die Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen fokussiert. Diese umfasst nicht selten die Bereitstellung von Hilfen finanzieller Natur, Lebensmitteln, Kleidung und anderen dringlichen Supports.

Sage und schreibe 9.756,70 Euro sind das beeindruckende Ergebnis der vor Kurzem erfolgreich beendeten Charity-Aktion der genannten Lionsgruppen, die ihren Höhepunkt in einem beeindruckenden Konzert unter dem Titel “Musik erinnert, wenn das Gedächtnis vergisst” in der Franziskanerkirche in Bozen erlebte. Ein großer Dank vonseiten der Organisatoren geht dabei unter anderem an die Künstler Anna Lucia Nardi, Klaus Reiterer und das Firmian Quartett. Die musikalische Mitbegleitung durch die Bürgerkapelle Sarnthein und die Einbindung von Schülern des Franziskanergymnasiums in das geschilderte Projekt hat sich als absoluter Glücksgriff erwiesen, da die ausgewählten Stücke und Texte die vielen Zuhörer in ihren Bann zogen.

Seitz dankt den so rührigen Lionsmitgliedern aus Bozen und erinnert, dass Alzheimer nicht für Angst stehen dürfe. „Immer öfters sehen und hören wir das, da die Krankheit völlig verunsichert. Sie ist nicht heilbar wie beispielsweise andere und ist aufgrund der intensiven Pflegebedürftigkeit der Betroffenen mit erheblichen Ressourcen für die Familien verbunden, nicht nur personell, sondern vor allem finanziell“, erklärt Seitz. Er bedauert, dass es noch nie so viele komplexe Anfragen gegeben habe, die der Verein Alzheimer Südtirol abarbeiten müsse.

„Hier fallen die sich in einem schlechten Zustand befindenden Menschen, die über lange Zeit nicht umfassend betreut werden, ins Gewicht. Viele Pflegende sind landesweit am Anschlag, da es keine Aussicht auf genügend Heimplätz oder zumindest längerfristige Entlastungsangebote oder zumindest eine ausreichende Pflegeeinstufung gibt. Bewährt haben sich jedoch die Leistungen des Vereins, die es uns ermöglichen, ausgebildete Therapeuten einzusetzen, die immer öfters über eine Kooperation mit dem Partner Fisiodynamik in Bozen vor Ort tätig sind, oder sogar über eine andere Zusammenarbeit in Form von landesweiten Hausbesuchen, zur Verfügung gestellt werden können. Wie sich herausstellt, stellt dieser Service für viele Familien eine enorme Erleichterung bei der Abwicklung der Tätigkeiten im häuslichen Umfeld dar“, so Seitz.