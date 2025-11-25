Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lkw-Crash legt Pustertaler Straße kurzzeitig komplett lahm
Zwischen Welsberg und Olang

Lkw-Crash legt Pustertaler Straße kurzzeitig komplett lahm

Dienstag, 25. November 2025 | 10:35 Uhr
Einige Straßen bleiben gesperrt sperre straßen sym
APA/EXPA/JOHANN GRODER
Von: luk

Welsberg – Der anhaltende Neuschnee hat am Dienstagmorgen für zahlreiche Verkehrsbehinderungen in Südtirol gesorgt.

Auf der Pustertaler Straße zwischen Welsberg und Olang sind gegen 9.00 Uhr zwei Lkw auf Höhe des Stausees zusammengestoßen.

Einer der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die Straße musste zunächst komplett gesperrt werden. Danach war sie wieder einspurig befahrbar, nachdem beide Schwerfahrzeuge auf eine Fahrspur gezogen wurden.

Dennoch ist es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Staus und Verzögerungen gekommen.

Bezirk: Pustertal

