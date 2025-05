Lkw gegen Zug in der Steiermark: Mehrere Verletzte

Von: apa

Bei einem Zugunfall im oststeirischen St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) sind Montagmittag ein Lkw-Lenker schwer und zumindest drei Zuginsassen leicht verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark informierte, ist der Lkw gegen 11.30 Uhr an einem Bahnübergang nahe der Rechbergstraße (B64) gegen den Zug gekracht. Sowohl das Schwerfahrzeug als auch der Zug begannen zu brennen. Mehrere Feuerwehren löschten die Flammen. Die Ursache war vorerst noch unklar.

Der Unfall passierte an einem unbeschrankten Bahnübergang in Wollsdorf. Ein Personenzug der S-Bahnlinie 31 kollidierte mit dem Lkw. Danach gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Der Lkw brannte komplett aus. Beim Zug war vor allem das Führerhaus betroffen. Vier Wehren mit 14 Fahrzeugen rückten zur Brandbekämpfung aus, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Weiz mit. Mehr als 70 Feuerwehrmänner und -frauen waren im Einsatz.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Crew des Rettungshubschraubers C17 ins Krankenhaus geflogen. Zumindest drei Zuginsassen, darunter auch der Zugführer, wurden leicht verletzt. Die übrigen Insassen der S-Bahn dürften ohne Verletzungen davongekommen sein.

“Wir sind nur knapp an einer tragischen Katastrophe vorbeigeschrammt”, sagte Einsatzleiter Leon Christandl von der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab. Der Zugverkehr war vorübergehend eingestellt und auch die B64 war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Gleisdorf und Weiz wurde von der Steiermarkbahn eingerichtet.

Das Rote Kreuz teilte mit, dass insgesamt 16 Personen versorgt wurden: Neben dem schwer verletzten Lkw-Lenker und den drei verletzten Zuginsassen haben sieben Arbeiter einer nahen Baustelle Rauch der brennenden Fahrzeuge eingeatmet. Sie wurden ebenso wie die drei Zuginsassen in das LKH Weiz gebracht. Fünf weitere Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt, nahmen aber keine weitere medizinische Abklärung im Spital in Anspruch. Insgesamt waren neun Fahrzeuge und 25 Personen des Rettungsdienstes im Einsatz.