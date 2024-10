Lkw-Panne führt zu Zehn-Kilometer-Stau auf der Brennerautobahn

Von: luk

Brenner – Ein liegengebliebener Lkw hat den Verkehr auf der Brennerautobahn (A22) in der Nähe der Staatsgrenze zum Erliegen gebracht. Der Lkw war aufgrund von Bauarbeiten in einem einspurigen Tunnel zum Stillstand gekommen, was eine temporäre Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Norden zwischen Sterzing und dem Brennerpass zur Folge hatte.

Die Autobahn wurde mittlerweile wieder freigegeben, jedoch kam es zu einem erheblichen Rückstau von etwa zehn Kilometern, der sich bis nach Brixen erstreckt. Auch die parallel verlaufende Brennerstaatstraße war stark beeinträchtigt und weist ebenfalls Stauungen auf. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf längere Wartezeiten einstellen.