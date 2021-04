Lockerungen ab Mittwoch

Bozen – Nach einem Ostern in der roten Zone und Wochen der Einschränkungen wird ab Mittwoch in Südtirol wieder gelockert.

Wohl eine der wichtigsten Öffnungsschritte ist das Wegfallen der Gemeindegrenze. Von 5.00 bis 22.00 Uhr darf man ab Mittwoch im ganzen Land unterwegs sein. Wer die Provinzgrenze verlassen will, muss dafür aber nach wie vor einen triftigen Grund haben und eine Eigenerklärung ausfüllen. Die Einhaltung der AHA-Regeln – also auch das Tragen von Schutzmasken – gilt weiterhin.

Nach über zwei Monaten gehen auch die Oberschulen am Mittwoch wieder in den Präsenzunterricht über. Allerdings nicht zu 100 Prozent, aber immerhin zu 75 Prozent. Voraussetzung dafür sind aber verpflichtende Nasenflügeltests, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Wer nicht daran teilnimmt, wird automatisch in den Fernunterricht überstellt.

Ein leichtes Aufatmen dürfte es auch in der stark gebeutelten Gastronomie geben: Ein Mitnahme-Service ist in Bars bis 18.00 Uhr und in Restaurants bis 20.00 Uhr erlaubt. Hotels dürfen unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen öffnen. Medienberichten zufolge könnte es für diesen Wirtschaftszweig aber schon Mitte April weitere Öffnungen geben – auch in Kombination mit Schnelltests. Die Landesregierung will dazu in den kommenden Tagen beraten.

Der Einzelhandel darf nun von Montag bis Samstag aufsperren.

In Südtirol liegt die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit bei rund 150 auf 100.000 Einwohner. Seit Tagen gab es bei dieser Zahl kaum eine Bewegung.