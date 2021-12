LR Widmann besorgt: “Orange Zone droht”

Alle ohne 2G sitzen dann in eigener Gemeinde fest

Bozen – Südtirol ist erst vor wenigen Tagen gelbe Zone geworden und schon droht eine weitere Herabstufung. Laut Gesundheitslandesrat Thomas Widmann ist die Provinz Bozen gar nicht mehr so weit von der orangen Zone entfernt. Das würde laut Tageszeitung Alto Adige vor allem eine Sache bedeuten: Die eigene Gemeinde kann dann nur mehr für notwendige Tätigkeiten, wie Arbeit oder Arztbesuche verlassen werden. Die Einschränkung würde aber jene Menschen ausklammern, die über einen Super-Green-Pass verfügen, also genesen oder geimpft sind.

Die orange Zone greift ab einer Inzidenz von 150 auf 100.000 Einwohner (hier liegt Südtirol schon lange darüber), ab 20 belegte Covid-Intensivbetten (Südtirol liegt bei rund 15) und ab 150 belegten Betten auf den Covid-Normalstationen (In Südtirol sind knapp 100 Betten belegt).

Angesichts der hohen täglichen Neuinfektionen in Südtirol könnte die Hospitalisierungsrate weiter ansteigen und Südtirol damit schon bald orange auf der Krisenkarte aufleuchten, befürchtet Landesrat Widmann. Er ruft daher all jene Menschen, die sich noch nicht zu einer Impfung durchringen konnten, auf, sich den Piks geben zu lassen. Es gebe derzeit viele Impftermine, die Möglichkeit den Dampfer langsam auf den richtigen Kurs zu bringen, sei gegeben und jeder könne dazu beitragen, so Widmann.

Doch gerade bei den Erstimpfungen ist in Südtirol noch Luft nach oben. Am bevorstehenden Impfwochenende sind von bislang über 20.000 Anmeldungen nur rund 1.600 Erstimpflinge dabei. Der Rest entfällt auf die Booster-Impfung. In Südtirol sind derzeit über 75.000 Bürger der impfbaren Bevölkerung noch nicht gegen Corona geimpft.



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.