Lüsen: Plötzliche Übelkeit führt zum Tod

Lüsen – Am heutigen Samstagvormittag ist es im Eisacktal zu einem tragischen Todesfall gekommen. In der Nähe der Koch-Campill-Alm machte ein Tourist auf sich aufmerksam, als ihn ein plötzlicher Übelkeitsanfall überkam, so berichtet das Online-Portal “stol.it”

Obwohl der Notarzthubschrauber Aiut Alpin umgehend vor Ort war, konnten die Sanitäter die Tragödie nicht mehr abwenden; der Mann starb noch an Ort und Stelle.

Neben dem Aiut Alpin, der Bergrettung von Sterzing, Bruneck und Brixen und der Flugabteilung der Finanzwache, stand auch die Notfallseelsorge im Einsatz.