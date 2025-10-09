Luxus-Schnaps-Diebe in Gröden

Von: luk

Wolkenstein in Gröden – Die Carabinieri von Wolkenstein haben drei rumänische Staatsbürger angezeigt, die im Verdacht stehen, in einem Supermarkt der Ortschaft aufdringlich gebettelt und gleichzeitig hochwertige Spirituosen gestohlen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Nachmittag des 4. September im „Despar Senoner Sarteur“. Laut Ermittlungen hatten die drei Männer, die in Italien keinen festen Wohnsitz haben, vorgegeben, krank oder hilfsbedürftig zu sein. Dabei sprachen sie Kundinnen und Kunden des Geschäfts wiederholt an und baten sie um Geld. Während sie so für Ablenkung sorgten, gelang es ihnen, sieben Flaschen edlen Grappa im Gesamtwert von mehr als 500 Euro unbemerkt an sich zu nehmen und aus dem Supermarkt zu bringen.

Nach der Anzeige des Geschäftsinhabers leiteten die Carabinieri von Wolkenstein, unterstützt von der Kompanie St. Ulrich, eine rasche und präzise Untersuchung ein. Dank der gesammelten Beweise konnten die drei Männer identifiziert und angezeigt werden.