Aktuelle Seite: Home > Chronik > Machete im Auto
Vier junge Männer in Bozen angezeigt

Machete im Auto

Samstag, 10. Januar 2026 | 16:14 Uhr
Quästur
Quästur
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Bei einer groß angelegten Sicherheitskontrolle in Bozen hat die Staatspolizei am Freitagabend vier junge Männer angezeigt. In ihrem Auto fanden die Beamten unter anderem eine 50 Zentimeter lange Machete sowie weitere gefährliche Gegenstände.

Auslöser war eine gemeldete Rauferei am IV.-November-Platz. Mithilfe von Videoaufnahmen konnte das Fluchtfahrzeug identifiziert und später in Gries angehalten werden. Im Wagen saßen vier albanische Staatsbürger, die sich legal in Italien aufhalten, teils mit Vorstrafen.

Alle vier wurden wegen des Mitführens von Gegenständen angezeigt, die als Waffen gelten, drei zusätzlich wegen Schlägerei. Der Quästor der Provinz Bozen prüft weitere präventive Maßnahmen, bis hin zum möglichen Widerruf von Aufenthaltstiteln.

Streit am Bozner Obstplatz

Die Polizei ist am Freitag außerdem zu einem Einsatz am Bozner Obstplatz gerufen worden: Ein Streit zwischen einem jungen Mann und zwei jungen Frauen drohte zu eskalieren. Weil der junge Mann keine Dokumente bei sich trug, wurde er zur Quästur gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Algerier (28) schon mehrfach vorbestraft war und auf seinen Asylbescheid wartete. Wegen des Übergriffs auf die beiden Frauen wurde er angezeigt. Er darf Bozen nun vorerst nicht mehr betreten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
48
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
47
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
35
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
35
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 