Machete im Auto

Von: luk

Bozen – Bei einer groß angelegten Sicherheitskontrolle in Bozen hat die Staatspolizei am Freitagabend vier junge Männer angezeigt. In ihrem Auto fanden die Beamten unter anderem eine 50 Zentimeter lange Machete sowie weitere gefährliche Gegenstände.

Auslöser war eine gemeldete Rauferei am IV.-November-Platz. Mithilfe von Videoaufnahmen konnte das Fluchtfahrzeug identifiziert und später in Gries angehalten werden. Im Wagen saßen vier albanische Staatsbürger, die sich legal in Italien aufhalten, teils mit Vorstrafen.

Alle vier wurden wegen des Mitführens von Gegenständen angezeigt, die als Waffen gelten, drei zusätzlich wegen Schlägerei. Der Quästor der Provinz Bozen prüft weitere präventive Maßnahmen, bis hin zum möglichen Widerruf von Aufenthaltstiteln.

Streit am Bozner Obstplatz

Die Polizei ist am Freitag außerdem zu einem Einsatz am Bozner Obstplatz gerufen worden: Ein Streit zwischen einem jungen Mann und zwei jungen Frauen drohte zu eskalieren. Weil der junge Mann keine Dokumente bei sich trug, wurde er zur Quästur gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Algerier (28) schon mehrfach vorbestraft war und auf seinen Asylbescheid wartete. Wegen des Übergriffs auf die beiden Frauen wurde er angezeigt. Er darf Bozen nun vorerst nicht mehr betreten.