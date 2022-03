März war sehr trocken und relativ kühl

Frühling in der Stadt: Blick auf die Kirschbäume in Blüte auf dem Platz vor der Freien Universität in Bozen am Samstag, 26. März (Foto: LPA/Maja Clara)

Bozen – Der heute ausklingende März geht als einer der trockensten in die Wetterannalen ein, berichten die Meteorologen des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz.

Dieser März war in ganz Südtirol staubtrocken, erst jetzt zum Monatsende fiel ein wenig Regen, fassen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz zusammen: Ein kräftiges Hoch mit Sonnenschein folgte dem nächsten, und deshalb gehört dieser März zu den trockensten der Messgeschichte. Seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren hat es nur selten einen so niederschlagsarmen Monat März gegeben.

In diesen Tagen zeigt sich gerade wieder ein nicht alltägliches Wetter-Phänomen: Sahara-Staub färbt höhere Luftschichten gelblich, orange oder braun. Jährlich werden hunderte Millionen Tonnen Staub aus der afrikanischen Wüste aufgewirbelt und gelangen mit starkem Südwind bis zu uns, aber auch weiter bis nach Nordeuropa. Sahara-Staub war bereits Mitte des Monats in Südtirol sichtbar.

Temperaturen unter dem langjährigen Durchschnitt

Die Temperaturen lagen in diesem März um 0,5 bis 1 Grad Celsius unter dem langjährigen Durchschnitt. Nach drei zu kühlen Wochen wurde es erst in der letzten Märzwoche frühlingshaft mit über 20 Grad. Diese warme Phase konnte das Temperaturdefizit in diesem Monat aber nicht mehr ausgleichen.

Niedrigste und höchste Temperatur des Monats

Die höchste Temperatur des Monats wurde am 28. März mit 23,7 Grad Celsius in Branzoll verzeichnet. Am kältesten war es in Welsberg am 2. März mit minus 13,6 Grad.

Wie geht es weiter?

Die Alpen liegen auf der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa. Mit einer südwestlichen Höhenströmung wird weiterhin feuchte Luft und Saharastaub herangeführt. Viele Wolken sorgen auch heute für trübe Verhältnisse, dazu regnet es zeitweise etwas. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1700 Metern Meereshöhe. Die Temperaturen steigen auf neun bis 17 Grad Celsius. Der April beginnt morgen kühl und unbeständig: Die Niederschläge werden häufiger, und die Schneefallgrenze sinkt im Norden Südtirols teils unter 1000 Meter Meereshöhe. Auch am Samstag bleibt es unbeständig mit vielen Wolken und ein paar Schauern. Dazu ist es oft windig und kühl. Der Sonntag verläuft trocken mit ein paar sonnigen Abschnitten. Am Montag scheint die Sonne wieder länger.

Klimadiagramme

Die Klimadiagramme mit den Angaben zu den Temperaturen und Niederschlagsmengen für Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach werden täglich aktualisiert und zeigen auf, ob die aktuellen Daten über oder unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.