Magersüchtige werden immer jünger

Bozen – Am 15. März wird in Italien der Tag der gegen Essstörungen begangen. Während die lila Schleife als Symbol für den Tag Hoffnung vermitteln soll, sind die Zahlen eher bedrückend: Die Patientinnen und Patienten werden immer jünger – auch in unserer Region.

Die Pandemie hat zu einer Verschlechterung der Situation beigetragen. Die Zahl der Personen, die unter Bulimie und Anorexie leiden, ist um 30 Prozent angestiegen. Bereits bei Kindern im Alter von neun Jahren sind Essstörungen diagnostiziert worden.

Derzeit werden in Südtirol rund 500 Fälle behandelt. 90 Prozent davon sind Frauen und Mädchen. Jährlich kommen rund 190 Fälle dazu.

Im Trentino gehören die meisten Patientinnen und Patienten der Altersgruppe zwischen 14 und 25 Jahre an. Doch auch dort ist die Anzahl jüngerer Patienten im Alter zwischen acht und 13 Jahren gestiegen.

Im Jahr 2022 haben in der Provinz Trient rund 450 Personen Hilfe aufgrund von Essstörungen bei einer öffentlichen Einrichtung gesucht.