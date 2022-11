Makaber: 13 Kühe kommen in der Blätterbachschlucht um

Die Tiere sind in den Tod gestürzt

Aldein – Die Feuerwehr ist bei Aldein gegen 14.00 Uhr zu einem makaberen Einsatz ausgerückt. 13 Kühe sind in der Blätterbachschlucht in den Tod gestürzt.

Was die Tiere so erschreckt hat, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass sie in unwegsames Gelände geraten und dort dann abgestürzt sind.

Die Tierkadaver mussten mittels Hubschrauber geborgen werden.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Aldein mit den Feuerwehren von Radein und Neumarkt, der Forstbehörde, der Bergrettung, Vertretern vom Amt für Jagd und Fischerei, mit dem Elikos Helicopterservice und den Behörden.