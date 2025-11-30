Mann in Wiener Wohnung erstochen – 56-Jähriger geständig

Von: apa

Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen. Der 56-Jährige gestand inzwischen die Messerstiche, die Einvernahme der Frau war am Sonntagnachmittag aber noch nicht abgeschlossen, hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei. Die Hintergründe der Tat waren ebenso unklar.

Der Notruf war um 22.35 Uhr von dem 56-Jährigen verständigt worden. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Haus in der Schreygasse aus und fanden das Opfer bereits reglos vor. “Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, sodass nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden konnte”, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Verstorbene hatte mehrere Stichverletzungen am Rücken. In der Nähe des Opfers wurde ein Messer sichergestellt.

Die Festgenommenen – der 56-Jährige mit kroatischer Staatsbürgerschaft und die 46-jährige Serbin – waren alkoholisiert, bestätigte Steirer einen Onlinebericht der “Kronen Zeitung”. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen – unter anderem die Identität des Opfers musste noch geklärt werden.