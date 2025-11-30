Aktuelle Seite: Home > Chronik > Mann in Wiener Wohnung erstochen – 56-Jähriger geständig
Bluttat in Wohnung

Mann in Wiener Wohnung erstochen – 56-Jähriger geständig

Sonntag, 30. November 2025 | 16:36 Uhr
Bluttat in Wohnung
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen. Der 56-Jährige gestand inzwischen die Messerstiche, die Einvernahme der Frau war am Sonntagnachmittag aber noch nicht abgeschlossen, hieß es auf APA-Anfrage bei der Polizei. Die Hintergründe der Tat waren ebenso unklar.

Der Notruf war um 22.35 Uhr von dem 56-Jährigen verständigt worden. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Haus in der Schreygasse aus und fanden das Opfer bereits reglos vor. “Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, sodass nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden konnte”, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Verstorbene hatte mehrere Stichverletzungen am Rücken. In der Nähe des Opfers wurde ein Messer sichergestellt.

Die Festgenommenen – der 56-Jährige mit kroatischer Staatsbürgerschaft und die 46-jährige Serbin – waren alkoholisiert, bestätigte Steirer einen Onlinebericht der “Kronen Zeitung”. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen – unter anderem die Identität des Opfers musste noch geklärt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
80
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
23
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
21
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
21
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 