Mann in Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen

Sonntag, 30. November 2025 | 11:10 Uhr
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Von: apa

Ein noch unbekannter Mann ist am Samstagabend in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt erstochen worden. Ein 56-Jähriger rief die Polizei. Er hatte sich ebenso wie eine 46-Jährige ebenfalls in der Wohnung aufgehalten. Beide wurden vorerst als Beschuldigte festgenommen und sollen im Lauf des Sonntags einvernommen werden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Opfer wurden mehrere Stichverletzungen am Rücken festgestellt.

Der Notruf war um 22.35 Uhr von dem 56-Jährigen verständigt worden. Die Einsatzkräfte rückten zu dem Haus in der Schreygasse aus und fanden das Opfer bereits reglos vor. “Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, sodass nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden konnte”, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. In der Nähe des Verstorbenen wurde ein Messer sichergestellt.

Die Festgenommenen – der 56-Jährige mit kroatischer Staatsbürgerschaft und die 46-jährige Serbin – waren alkoholisiert, bestätigte Steirer einen Onlinebericht der “Kronen Zeitung”. Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen.

