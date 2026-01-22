Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Ortspolizei

Von: luk

Vinschgau – Ein polizeibekannter, vorbestrafter Mann aus dem Vinschgau hat mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf Beamte der Ortspolizei geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem es zuvor in einem Gastbetrieb zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war. Die Ortspolizei wurde alarmiert und suchte den mutmaßlich Beteiligten anschließend an dessen Wohnadresse auf, um ihn zum Tathergang zu befragen. Dort eröffnete der Mann aus einem Fenster seiner Unterkunft unvermittelt das Feuer auf die Polizeibeamten.

Nach dem Eintreffen weiterer Polizeistreifen gelang es den Einsatzkräften, in die Unterkunft einzudringen und den Mann zu überwältigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden die verwendete, selbst angefertigte Schreckschusspistole sowie weitere Munition sichergestellt und beschlagnahmt. Laut Polizei war die Waffe so konstruiert, dass sie auch für scharfe kleinkalibrige Munition hätte umgerüstet werden können.

Der Mann wurde verhaftet und der zuständigen Gerichtsbehörde gemeldet. Zur Unterstützung der Ortspolizei war auch eine Streife der Carabinieri aus Schlanders im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Die Ortspolizei verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der persönlichen Schutzausrüstung sowie auf das entschlossene Vorgehen der eingesetzten Exekutivbeamten.