Von: Ivd

Bozen – Ein schockierender Vorfall hat am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags in Bozen die Polizei alarmiert. Ein 40-jähriger Mann drang gewaltsam in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein, griff sie an und sperrte sie anschließend in einem Raum ein. Die Frau konnte glücklicherweise noch rechtzeitig die Polizei alarmieren, bevor die Situation weiter eskalierte.

Die dramatischen Ereignisse begannen in den frühen Morgenstunden, als der Mann die Wohnung der Frau in der Cavourstraße mit Gewalt betrat. Laut den Schilderungen des Opfers griff der Mann sie zunächst körperlich an. In Panik flüchtete die Frau in ihr Schlafzimmer, wo der Mann sie einschloss und den Schlüssel aus dem Fenster warf.

Polizei rettet die Situation

Eine alarmierte Streife traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Zunächst hatte das Team Schwierigkeiten, in die Wohnung zu gelangen, da der Täter sich im Badezimmer verbarrikadiert hatte und die Zugangsschlüssel fehlten. Dank der präzisen Hinweise der Frau, die weiterhin mit der Polizei in Kontakt blieb, gelang es den Beamten jedoch, eine Ersatzschlüssel zu beschaffen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Parallel dazu nahm die Einsatzzentrale Kontakt mit dem Mann auf, der im Badezimmer drohte, sich das Leben zu nehmen. Nach intensiven Gesprächen konnte die Polizei ihn beruhigen und dazu bewegen, die Tür zu öffnen. Die Beamten beendeten die brenzlige Lage, befreiten die Frau und brachten sie umgehend ins Krankenhaus von Bozen, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Festnahme und rechtliche Konsequenzen

Der 40-jährige Angreifer wurde vor Ort festgenommen und zur weiteren Klärung der Vorwürfe aufs Revier gebracht gebracht. Ihm wird Freiheitsberaubung sowie körperliche Gewalt vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen eingeleitet, und der Mann bleibt in Haft.

Mit diesem Fall wurde ein weiteres Mal klar, wie präsent die Gewalt von Partnern gegenüber ihrer Partnerin ist und wie gefährlich diese sein kein. Dank des koordinierten und am Ende zielführenden Einschreitens der Polizei konnte in diesem Fall Schlimmeres verhindert werden.