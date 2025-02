Mann tot aus der Etsch geborgen

Von: luk

Neumarkt – In der Etsch bei Neumarkt wurde gestern gegen 14.00 Uhr die Leiche eines Mannes im Alter zwischen 50 und 60 Jahren entdeckt. Ein Spaziergänger bemerkte den leblosen Körper in einer seichten Stelle des Flusses und alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Die Carabinieri von Neumarkt übernahmen die Ermittlungen, während Taucher und Feuerwehrkräfte die Bergung durchführten. Zudem war der Notarzthubschrauber Pelikan 1 im Einsatz, um die Operationen aus der Luft zu koordinieren. Ein Notarzt und das Weiße Kreuz wurden ebenfalls hinzugezogen, doch die Einsatzkräfte konnten laut Alto Adige nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Die Leiche wurde noch am Nachmittag von einem gerichtsmedizinischen Experten untersucht. Laut ersten Erkenntnissen könnte der Mann bereits am Vortag verstorben sein. Anzeichen von Gewaltanwendung wurden nicht festgestellt. Die genaue Todesursache bleibt jedoch unklar – ein medizinischer Notfall oder ein Unfall werden als mögliche Szenarien in Betracht gezogen.

Über die Identität des Mannes heller Hautfarbe ist bisher wenig bekannt. Er hatte keinen Ausweis bei sich, möglicherweise wurden persönliche Gegenstände durch das Wasser fortgespült. Er trug eine blaue Jacke und weiße Schuhe.

Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände dauern an.