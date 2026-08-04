Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schrecken in Vahrn: Mann unter Lkw eingeklemmt
Feuerwehr kommt mit Rettungsgeräten zum Einsatz

Schrecken in Vahrn: Mann unter Lkw eingeklemmt

Dienstag, 04. August 2026 | 11:50 Uhr
Unfall Vahrn
Landesfeuerwehrverband Südtirol
Schriftgröße

Von: Sophia Molitor

Vahrn – Heute Vormittag ereignete sich im Ortsteil Oberdorf ein schwerer Arbeitsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr Vahrn rückte aus, nachdem eine Person gemeldet worden war, die unter einem Lkw eingeklemmt war.

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte, Hebekissen und einer mechanischen Schlinge. Anschließend wurde der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht.

Landesfeuerwehrverband Südtirol

Wie der Unfall zu stande gekommen ist, ist bisher noch ungeklärt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Vahrn, Brixen und Neustift, der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Brixen mit Notarzt- und Rettungswagen sowie die Carabinieri.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Kommentare
142
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
116
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Kommentare
91
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Kommentare
84
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Kommentare
44
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 