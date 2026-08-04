Schrecken in Vahrn: Mann unter Lkw eingeklemmt

Von: Sophia Molitor

Vahrn – Heute Vormittag ereignete sich im Ortsteil Oberdorf ein schwerer Arbeitsunfall. Die Freiwillige Feuerwehr Vahrn rückte aus, nachdem eine Person gemeldet worden war, die unter einem Lkw eingeklemmt war.

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte, Hebekissen und einer mechanischen Schlinge. Anschließend wurde der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht.

Wie der Unfall zu stande gekommen ist, ist bisher noch ungeklärt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Vahrn, Brixen und Neustift, der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes Brixen mit Notarzt- und Rettungswagen sowie die Carabinieri.