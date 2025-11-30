Mann wollte 23-Jährige in Wien aus Wohnungsfenster stoßen

Von: apa

Ein 26-Jähriger hat Samstagfrüh in Wien-Penzing versucht, eine junge Frau aus einem Wohnungsfenster zu stoßen. Als die von Zeugen alarmierte Polizei eintraf, hielt er die 23-Jährige in einer stark verwüsteten Wohnung am Hals fest. Die Beamten mussten Körperkraft anwenden, um den Mann von der Frau zu trennen. Danach attackierte er einen Polizisten mit einer Porzellanscherbe. Der Angriff wurde abgewehrt und der Täter mit hinzugezogener Verstärkung schließlich festgenommen.

Die um 6.15 Uhr alarmierten Polizisten hörten beim Eintreffen an dem Wohnhaus in der Hütteldorfer Straße bereits Hilfeschreie der Frau. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam und befreiten die 23-Jährige von dem Griff am Hals. Daraufhin leistete der Beschuldigte massiven Widerstand. Er versuchte mehrfach, sich aus der Fixierung zu befreien und auf die Einsatzkräfte einzuschlagen.

“Plötzlich griff der Mann nach einer Scherbe eines am Boden liegenden, zerbrochenen Tellers und versuchte, mit dieser in den Gesichtsbereich eines Beamten zu stechen. Das konnte verhindert werden”, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer. Anschließend wollte sich der 26-Jährige selbst mit der Scherbe im Gesicht verletzen. Auch das wurde von Polizisten rechtzeitig unterbunden.

Utensilien für Drogenverkauf gefunden

Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Mann unter Kontrolle gebracht und festgenommen werden, betonte Steirer. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten Suchtmittel, Bargeld und Utensilien sicher, die typischerweise für den Handel mit Drogen verwendet werden.

Der beschuldigte algerische Staatsbürger wurde festgenommen und angezeigt. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die 23-jährige Österreicherin wurde von der Berufsrettung Wien versorgt. Sie wollte zu dem Vorfall befragt vorerst keine weiteren Angaben machen. Das Verhältnis der beiden zueinander und die Hintergründe der Auseinandersetzung waren noch unklar.

(S E R V I C E – Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.

Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 – 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 – Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 – Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217)