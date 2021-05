Margreid: Komposthaufen fängt Feuer

Margreid – Am Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr um 5.50 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Parkstraße alarmiert.

Ein Komposthaufen, der direkt an ein Gebäude angrenzt, hatte Feuer gefangen. Die Flammen hatten sich bereits auf mehrere gelagerte alte Pumpenmotoren ausgebreitet. Außerdem befand sich in unmittelbarer Nähe eine Gasflasche, die aufgrund der Hitze bereits am Ventil leckte.

Innerhalb weniger Minuten konnte der Brand von den Atemschutzträgern der Feuerwehr Margreid gelöscht und somit das Ausbreiten des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden.

In der Zwischenzeit war die Freiwillige Feuerwehr Kurtatsch als Unterstützung eingetroffen.

Weiters vor Ort waren eine Streife der Carabinieri und der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes von Salurn.