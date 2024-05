Markus Johann Zerzer [58] stirbt bei Arbeitsunfall im Vinschgau

Laas – Wie berichtet, hat sich in Laas im Vinschgau am Montagvormittag ein tödlicher Arbeitsunfall zugetragen. Markus Johann Zerzer, der mit Arbeiten auf dem elterlichen Hof beschäftigt war, ist unter den Anhänger eines landwirtschaftlichen Geräts geraten. Die Trauer im Ort ist groß.

Ersten Informationen zufolge wurde bei der Notrufzentrale um 11.50 Uhr Alarm geschlagen. Der 58-Jährige war unter dem Gerät eingeklemmt.

Der Mann hinterlässt eine Frau und ein Kind. Für lange Zeit war er Angestellter in der Grundschule in Laas, arbeitete dann aber als Landwirt.

Gleich nach dem Unfall standen das Weiße Kreuz, der Notarzt, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Freiwillige Feuerwehr von Laas, die Ortspolizei und die Carabinieri im Einsatz.

Die Feuerwehr hat den Betroffenen befreit. Doch trotz Wiederbelebungsmaßnahmen ist der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie der Mann unter den Anhänger geriet, ist noch unklar. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.

Auch Bürgermeisterin Verena Tröger hat sich an den Ort der Tragödie begeben, um zu verstehen, was vorgefallen war, und den Angehörigen ihr persönliches Beileid sowie das der Ortseinwohner zu bekunden. „Er war bei den Menschen hier sehr beliebt, auch wenn er kein aktives Mitglied in einem Verein war. Dieser tragische Tod macht uns alle sprachlos“, erklärt die Bürgermeisterin laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.