Marling: Dachstuhlbrand endet glimpflich

Marling – Die Freiwillige Feuerwehr Marling wurde am frühen Sonntagabend um 17.32 Uhr über die Landesnotrufzentrale zu einem Kaminbrand gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Mannschaft wurde ein überhitzter Kamin und ein sich ausbreitender Dachstuhlbrand festgestellt. Ein Wehrmann, der

kurz zuvor am Wohnhaus vorbeigekommen war, hatte die Rauchentwicklung bemerkt, sofort die Feuerwehr alarmiert und bereits erste

Löschmaßnahmen mit Hilfe eines Handfeuerlöschers durchgeführt.

Umgehend wurde ein Innenangriff unter Atemschutz gestartet. Ein Teil des Daches musste geöffnet werden, um an die Glutnester in der Isolierung zu kommen. Den Wehrleuten ist es daraufhin mit Hilfe einer Wärmebildkamera gelungen, den Brandherd zu lokalisieren und durch einen gezielten und sparsamen Wassereinsatz zu löschen. Wäre der Brand nur wenige Zeit später erst bemerkt worden, wären die Folgen weitaus dramatischer gewesen. So ist der Einsatz jedoch relativ glimpflich ausgegangen.

Nachdem der gesamte Bereich gelöscht und auf restliche Glutnester kontrolliert worden war, konnten die Wehrmänner gegen 19.10 Uhr wieder

in das Gerätehaus einrücken. Insgesamt standen rund 25 Feuerwehrleute aus Marling im Einsatz. Vor Ort waren auch ein Kaminkehrer und zwei

Beamte der Carabinieri.

Detail am Rande: Vor nicht einmal 24 Stunden wurde Andreas Gögele zum neuen Kommandant der Feuerwehr Marling gewählt. Dies war bereits der erste Einsatz, den er in dieser Funktion leitete.