Massenanfall an Verletzten: Gasaustritt an Meraner Schule

Von: luk

Meran – Ein Zwischenfall an der Fachoberschule „Marie Curie“ in Meran hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 14.30 Uhr klagten mehrere Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte über Unwohlsein – offenbar durch einen ausgetretenen Reizstoff.

Rund 20 Betroffene wurden vor Ort mit Sauerstoff versorgt, vier Personen mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Rettungskräften wurden sie mit dem Status „grün“ eingestuft, was auf leichte Beschwerden hindeutet.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Mehr als 90 Rettungskräfte, darunter das Weiße Kreuz, die Berufsfeuerwehr Bozen und der Zivilschutz, waren im Einsatz. Um die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten, wurde die Europaallee vorübergehend gesperrt. Feuerwehr und Polizei nahmen noch am Nachmittag Untersuchungen auf, um die genaue Ursache des Gasaustritts zu klären. Unklar bleibt bislang, warum in mehreren Klassenzimmern gleichzeitig Beschwerden auftraten.

Die Schüler mussten das Gebäude umgehend verlassen. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge aus Meran, Untermais und Bozen rückten an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Stoffes dauern an.