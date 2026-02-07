Aktuelle Seite: Home > Chronik > MeBo: Unfalllenker hat Glück im Unglück
PKW-Überschlag auf der MeBo bei Vilpian

MeBo: Unfalllenker hat Glück im Unglück

Samstag, 07. Februar 2026 | 20:31 Uhr
629995572_1311638720993745_7307335755264363800_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon EO
Von: ka

Lana/Vilpian – Am Samstagnachmittag kam es auf der Schnellstraße MeBo zu einem spektakulären, glücklicherweise aber glimpflich verlaufenen Verkehrsunfall. Ein junger Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon EO

Gegen 15.15 Uhr wurde ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana zu einem Einsatz auf der Südspur der MeBo gerufen. Kurz vor der Ausfahrt Vilpian hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte zunächst mit voller Wucht gegen die Leitplanke, überschlug sich anschließend und blieb in Seitenlage liegen.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon EO

Der Fahrer, ein 1993 geborener Mann aus der Provinz Trient, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte er das Wrack bereits verlassen. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde er mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Meran eingeliefert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon EO

Der Unfall sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen im Samstagsverkehr. Um die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme zu ermöglichen, musste der Verkehr über die MeBo-Brücke umgeleitet werden. Gegen Abend konnte die Südspur wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gargazon EO

Im Einsatz standen ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana, die Freiwillige Feuerwehr Gargazon, die Straßenpolizei und der Straßendienst.

 

 

 

Bezirk: Bozen

