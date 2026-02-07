MeBo: Unfalllenker hat Glück im Unglück

Von: ka

Lana/Vilpian – Am Samstagnachmittag kam es auf der Schnellstraße MeBo zu einem spektakulären, glücklicherweise aber glimpflich verlaufenen Verkehrsunfall. Ein junger Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Gegen 15.15 Uhr wurde ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana zu einem Einsatz auf der Südspur der MeBo gerufen. Kurz vor der Ausfahrt Vilpian hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte zunächst mit voller Wucht gegen die Leitplanke, überschlug sich anschließend und blieb in Seitenlage liegen.

Der Fahrer, ein 1993 geborener Mann aus der Provinz Trient, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte er das Wrack bereits verlassen. Nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz wurde er mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Meran eingeliefert.

Der Unfall sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen im Samstagsverkehr. Um die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme zu ermöglichen, musste der Verkehr über die MeBo-Brücke umgeleitet werden. Gegen Abend konnte die Südspur wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana, die Freiwillige Feuerwehr Gargazon, die Straßenpolizei und der Straßendienst.