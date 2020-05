Medienkonferenz: “Notdienst in Bildungseinrichtungen”

Bozen – Demnächst soll ein Notdienst für Kindergartenkinder sowie Schülerinnen und Schüler an Grundschulen seine Arbeit aufnehmen. Was die Landesregierung heute dazu beschlossen hat, ist das Hauptthema der heutigen Landesmedienkonferenz.

Zudem werden Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato und Landesrat Philipp Achammer heute in der virtuellen Landesmedienkonferenz um 16.30 Uhr in deutscher Sprache und um 17.00 Uhr in italienischer Sprache auch über die ersten Erfahrungen mit dem seit Freitag, 8. Mai, gültigen Landesgesetz zum Südtiroler Weg aus der Corona-Ausnahmesituation berichten.