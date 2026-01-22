Medizinstudium in Ã–sterreich: Bis 30. JÃ¤nner zu MedAT-Kurs anmelden

Von: mk

Bozen – Um Südtirols Jugendliche auf den Aufnahmetest für das Studium der Humanmedizin und der Zahnmedizin an den Medizinischen Universitäten Innsbruck, Wien und Graz vorzubereiten, organisiert die Studieninformation Südtirol der Landesabteilung Bildungsförderung in Zusammenarbeit mit der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) auch in diesem Jahr Vorbereitungskurse mit Testsimulation. Die Anmeldung ist noch bis 30. Jänner online möglich.

Die Vorbereitungskurse finden in der Zeit vom 16. bis 20. Februar online statt. Die Test-Simulation wird am 23. Mai in der Aula Magna der Freien Universität Bozen durchgeführt. Die Kosten für das gesamte Vorbereitungspaket einschließlich Kurs, Vorbereitungsphase, Nachbereitungsphase, Testsimulation und Lernmaterialien betragen 40 Euro.

Die zusätzlichen 50 Euro Kaution werden an jene rückerstattet, die nach der Teilnahme am simulierten Auswahlverfahren im Mai das Rückmeldeformular ausfüllen und an die Südtiroler HochschülerInnenschaft senden.

Weitere Informationen erteilen die Südtiroler HochschülerInnenschaft (www.asus.sh/de/study/Medizinstudium, Tel. 0471 974614, medizin@asus.sh) oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Studieninformation in der Landesabteilung Bildungsförderung (Tel. 0471 413 307 oder 0471 413 374).