Zahlreiche Touristen betroffen

Mehr als 40 Tote bei Busunglück in Südafrika

Montag, 13. Oktober 2025 | 13:05 Uhr
Von: APA/Reuters

Bei einem Busunglück in Südafrika sind am Sonntagabend mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, einige von ihnen schwer. Rettungskräfte rechnen damit, dass die Zahl der Toten im Laufe des Tages noch steigen könnte. Der Unfall ereignete sich auf einer Schnellstraße in einer bergigen Region nahe der Stadt Makhado in der Provinz Limpopo, wie Präsident Cyril Ramaphosa am Montag mitteilte.

Viele der Reisenden stammten aus den Nachbarländern Simbabwe und Malawi und waren auf dem Weg in ihre Heimat. “Der Unfall ist eine Tragödie für Südafrika und unsere Nachbarn Simbabwe und Malawi”, sagte Ramaphosa. Angaben zur Unfallursache lagen zunächst nicht vor.

Der Reisebus kam von einer Straße ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei. Der Fahrer soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Unter den Toten ist den Angaben zufolge ein zehn Monate altes Baby.

