Mehr Polizeipräsenz soll Einbrecher abschrecken

Bozen – Mehrere Gebiete in Südtirol werden seit Wochen von Einbrechern heimgesucht. Zuletzt wurden Einbrüche aus Völs gemeldet. Am Freitag drangen dort unbekannte Täter in gleich mehrere Wohnungen ein. Zu einer Einbruchsserie ist es in den vergangenen Wochen auch im Etschtal, im Burggrafenamt sowie im Raum Brixen gekommen.

Als Reaktion darauf haben Bürger WhatsApp-Gruppen gegründet, um sich gegenseitig rasch vor verdächtigen Aktivitäten warnen zu können und auch die Ordnungskräfte ermitteln. Nun wurden auch die Kontrollen verstärkt. Wie die Ortspolizei Brixen erklärt, werde nun vor allem in den Fraktionen mehr kontrolliert. Es soll die Einbrecher vor weiteren Taten abhalten.

Auf Abschreckung durch mehr Polizeipräsenz wird Medienberichten zufolge auch im Burggrafenamt und Etschtal gesetzt. Dort wird nun auch verstärkt in den Abendstunden sowie bei Einbruch der Dunkelheit Streife gefahren.