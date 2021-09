Mehr Polizisten als Demonstranten

Bozen – Der groß ankündigte Protesttag der Impfgegner und Gegner des Grünen Passes entpuppte sich in Bozen als gewaltiger Flop.

Wie Alto Adige berichtet, war in Bozen die Anzahl der Polizisten und Journalisten weit größer als jene der protestierenden Impfgegner. Im Gegensatz zu Protestkundgebung auf den Talferwiesen, an der am vergangenen Wochenende rund 2.500 Demonstranten teilgenommen hatten, fanden sich laut der Tageszeitung La Repubblica zum vereinbarten Zeitpunkt am Mittwochnachmittag im Bahnhof lediglich vier Gegner des Grünen Passes zur „Protestkundgebung“ ein.

Die zahlreichen Polizeibeamten, die in der Bahnhofshalle und an den Gleisen Stellung bezogen hatten, hatten einen ruhigen Nachmittag. Wie in allen anderen italienischen Bahnhöfen war auch im Bahnhof Bozen der reguläre Ablauf des Zugverkehrs zu keinem Zeitpunkt gefährdet.